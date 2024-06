Lavori in corso | la mappa Tarlati operai di notte Rush finale al Baldaccio Cambiano traffico e sosta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) di Tra cantieri che vanno avanti e altri che aprono si profilano settimane calde per Arezzo. Cosa succede al? Dopo l’asfaltatura della nuova rotatoria si passerà alle rifiniture. Insomma ci siamo, in estate dovrebbe finalmente aprire. Intanto dalle 10 di oggi e fino alle 18.30 del 14 giugno, cambia ladella viabilità: i veicoli provenienti da viad’Anghiari con direttrice uscita città, dovranno obbligatoriamente uscire della rotatoria su viale dei Carabinieri; quelli provenienti da viale dei Carabinieri con direttrice centro città, dovranno entrare nel nuovo ramo di rotatoria e potranno uscire verso via Cittadini, via Alessandro dal Borro oppure continuare su viad’Anghiari. Negli stessi orari e giorni, i veicoli provenienti da viad’Anghiari diretti verso via Cittadini e via Alessandro dal Borro, dovranno percorrere parte di viale dei Carabinieri, tramite la svolta all’altezza del parcheggio degli autobus tornare verso viad’Anghiari, infine imboccare il nuovo ramo di rotatoria e uscire con direttrice via Cittadini, via Alessandro dal Borro oppure tornare su viad’Anghiari.