Farmaci con cannabis accordo Toscana con Farmaceutico militare

(Di lunedì 3 giugno 2024) Firenze, 3 giugno 2024 - Intesa con lo Stabilimento chimicodi Firenze per la fornitura di principi attivi a base dinecessari a soddisfare il fabbisogno, in crescita, delle Aziende del servizio sanitario toscane e la continuità dunque ai pazienti delle terapie in corso. A firmare l', valido per un anno, Estar per conto della Regioneche spiega: "Lo Stabilimento chimico, a cui una legge demanda la produzione di questi principi, sarà in grado di erogare in un anno, all'interno di una filiera tutto pubblica e controllata, oltre 71mila confezioni da cinque e dieci grammi, con consegna entro sette giorni dall'ordine". L'intesa, spiega sempre la Regione, è "vantaggiosa anche sotto il profilo economico e in ottica di sostenibilità del sistema, poiché renderà meno onerosa l'erogazione a carico del Servizio sanitario pubblico.