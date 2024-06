Elezioni amministrative 46 Comuni al voto in provincia di Lodi e 86 candidati | le sfide per la poltrona di sindaco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024) Indisi vota per lein 46. Isindaci sono 86 e ci sono 950 aspiranti consiglieri. Le liste sono state tutte accettate dalla commissione elettorale circondariale. Saranno da ripresentare soltanto le due liste di Corte Palasio, il cuislitta a luglio, per via della morte deluscente Claudio Manara. Le due città più grandi in cui si andrà alle urne sono Sant’Angelogiano e Casalpusterlengo, unica città che può andare al ballottaggio il 23 giugno.Qui Sant’Angelo Dopo la frattura del centrodestra di Sant’Angelogiano, che correrà diviso, Forza Italia, Fratelli d’Italia e i civici propongono come candidata sindaca Marika Bottazzi di Fi con “Lista Bottazzi”. Con lei ci sono: Mario Vicini, Carlo Maria Speziani, Gabriella Soffientini, Elena Rota, Luisa Italia Pellegrini detta Luisella, Francesco Mensulli, Daniele Martinotti, Antonio Lucini detto Tonino, Maria Chiara Grande, Luigi D'apice, Pasquale Cambareri detto Pasquale, Alice Busnelli, Alessandro Bertolotti, Alessandro Bersi, Sabrina Chiara Aspirandi, Cinzia Lorenza Arensi.