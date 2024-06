Dal 5 al 9 giugno torna Vision 2030 il Festival del Cinema Sostenibile di Noto

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 3 giugno 2024)deldi, appuntamenti a partire dal 5fino al 92024 per la 2° edizione Dopo il successo della prima edizione, e della winter edition svoltasi a novembre 2023 arriva dal 5 al 9la 2° edizione di, ildeldiretto da Giulia Morello, prodotto da Smilein partnership con Dire Fare Cambiare, Tadàn Produzioni e Cleverage, che si tiene annualmente nella pittoresca cornice di. Il, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si aprirà in anteprima il 4– giorno che anticipa la Giornata Mondiale dell’Ambiente – con un evento dedicato all’educazione all’immagine organizzato dal Moscerine Filmcon l’Istituto Comprensorio Giuseppe Melodia, che si concluderà con la pulizia delle spiagge di Cala Bernardo assieme alle scuole in collaborazione con Legambiente, partner della manifestazione.