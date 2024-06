Centri in Albania 135 milioni per il noleggio di una nave che porti i migranti da Lampedusa a Shengjin

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giugno 2024 - La soluzioneper ipotrebbe rivelarsi un po' costosa per l'Italia, a partire daldi unaprivata, con relativo equipaggio specializzato, che può arrivare a 13,5di euro per 90 giorni di contratto, per garantire lo spostamento dei soccorsi in mare Mediterraneo", e portati a, fino al porto di. La consultazione di mercato del Viminale Lo svela la "consultazione preliminare del mercato" lanciata dal Viminale per attuare il protocollo fra Roma e Tirana, come svela l'agenzia Ansa. Il contratto dovrebbe prevedere un impiego di "tre mesi, dal 15 settembre al 15 dicembre 2024", ma è un'esigenza "non vincolante e puramente indicativa", si legge nelle specifiche tecniche.