Sul cessate il fuoco a Gaza i ministri israeliani minacciano di dimettersi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 2 giugno 2024) Duedi estrema destra hanno minacciato die di far crollare la coalizione di governo se il primo ministro Benjamin Netanyahu dovesse accettare la proposta diilperpresentata venerdì dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich e il ministro della Sicurezza Nazionale Itamar Ben-Gvir hanno affermato di essere contrari a concludere qualsiasi accordo prima che Hamas venga distrutto. Ma il leader dell’opposizione Yair Lapid si è impegnato a sostenere il governo se Netanyahu avesse sostenuto il piano. Lo stesso primo ministro ha insistito sul fatto che non ci sarebbe stata una tregua permanente finché le capacità militari e di governo di Hamas non fossero state distrutte e tutti gli ostaggi non fossero stati rilasciati.