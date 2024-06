Rispetto per la città Diamo l’esempio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) E ducazione aldella. Buona idea. Ce n’è bisogno, eccome. Da un pezzo. Per i turisti, senza dubbio. Dunque, un plauso all’iniziativa del Comune di Firenze e di Destination Florence, alla campagna di sensibilizzazione che sta partendo, e al punto di informazione aperto a Santa Maria Novella. "Lasciate ogne maleducazione voi ch’ intrate". Perché, cari ospiti, Firenze bisogna tenersela cara. Cosa che non sempre succede, se si sente l’esigenza di spiegarlo, e come sappiamo bene noi che ci abitiamo. Per avere, però, bisogna anche darlo, cosa che si ottiene in due modi. Primo, fornendo gli strumenti necessari. Più contenitori per i rifiuti, ad esempio, e vuotati più spesso. Bagni pubblici, ad esempio, in pratica inesistenti, sostituiti impropriamente da bar e affini, sempre che non si preferisca fare la pipì agli angoli delle strade, pratica indecente e pure sessista, visto che è praticabile quasi esclusivamente dai maschi.