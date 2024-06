Regeni era ancora vivo ma il governo italiano non fece nulla per salvarlo Anteprima Report il clamoroso scoop

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 2 giugno 2024) Una puntata destinata a far discutere, quella diche andrà in onda nella serata del 2 giugno. E che affronterà vari temi tra i quali il caso Giulio, al centro di un servizio dal titolo “Verità nascoste per Giulio” realizzato da Daniele Autieri con la collaborazione di Federico Marconi. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, “nei giorni in cui il mondo si chiedeva dove fosse Giulio, qualcuno – ai più alti livelli delle istituzioni – sapeva”. È questa la verità che emerge da alcuni documenti inediti e dal racconto di un super testimone che per la prima volta dopo otto anni ha deciso di parlare e lo fa a “”. Dalla scomparsa di Giulio, il 25 gennaio del 2016, al ritrovamento del suo corpo senza vita passano dieci giorni.