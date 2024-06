LIVE Sinner-Moutet Roland Garros 2024 in DIRETTA | lo Chatrier sarà una bolgia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Jannike Corentin, partita degli ottavi di finale del. La sessione serale del campo Philippepresenta un match che promette spettacolo sia in campo che sugli spalti: il pubblico parigino proverà a trascinare il proprio beniamino contro il numero 2 del mondo. Cammino pressoché perfetto per, che non ha ancora concesso neppure un set. L’azzurro ha esordito contro Christopher Eubanks vincendo 6-3, 6-3, 6-4. Al secondo turno l’azzurro ha estromesso il talentuoso francese Richard Gasquet, 6-4, 6-2, 6-4, per poi incrociare e battere il russo Pavel Kotov con un triplo 6-4.