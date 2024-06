LIVE Musetti-Djokovic 5-7 7-6 6-2 3-6 0-1 Roland Garros 2024 in DIRETTA | serve un miracolo nel set decisivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-ANDREESCU 15-40 In mezzo alla rete il chop di dritto dell’azzurro, dopo oltre 15 colpi. Niente, i due hanno le stesse energie. Purtroppo il serbo però ha qualità diverse. 15-30 Grande accelerazione lungolinea di rovescio di, che torna a caricarsi! 0-30 Anche la riga disul dritto diagonale difensivo non aiuta. 0-15 Largo il passante in corsa di dritto, che tanta gioia gli aveva dato in precedenza. Torna a servire, reduce da 3 break subiti. Convinzione. 1-0 Prima vincente. 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Servizio e rovescio. Sembrava tutto comodo ma poi l’errore gratuito di dritto. 30-0 Fuori misura il rovescio lungolinea presto nello scambio. Attenzione, l’azzurro sembra altresì al lumicino.