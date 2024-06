Dal genio di Gaudí la Sagrada Familia

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 2 giugno 2024) Rroma, 2 giu – Antonioy Cornet aveva 31 anni e un’attività di progettazione agli inizi quando fu interpellato, nel 1883, dai preposti religiosi dell’Ordine di San Giuseppe che gli chiesero di costruire il tempio espiatorio della. Questo Ordine era un movimento cattolico tradizionalista che si proponeva di ripristinare i valori della famiglia in una società che si stava industrializzando e che si temeva perdesse il senso religioso. Gli accadimenti erano espliciti: a Barcellona la nuova classe operaia rivolgeva le proprie preghiere più ai leader sindacali che alle immagini sacre con una caduta verticale delle frequentazioni religiose. Bisogna precisare che l’Ordine religioso attore della richiesta non aveva i mezzi per pagare un progettista di fama.