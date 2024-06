Abio e il caso volontari | Mancate le nuove leve Giovani da coinvolgere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) "Si fa sempre più fatica a promuovere la cultura delato, nel nostro specificoquello ospedaliero. Superata la fase critica della pandemia, quando gli ospedali hanno “riaperto“, abbiamo costatato che moltisi sono definitivamente allontanati dalle nostre strutture e non c’è modo di trovarne altri. Si fa fatica a riprendere, a sensibilizzare sul valore della donazione di parte del proprio tempo a favore degli altri". Lo dice Stefano Fiocchi, il primario della Pediatria al Fornaroli, nel giorno in cui viene ufficializzata la fine di una esperienza venticinquennale, quella della presenza di(l’associazione di assistenza ai bambini ricoverati in ospedale) nei reparti pediatrici con funzioni di assistenza e sostegno di pazienti e familiari.