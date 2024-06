Marepulito 2024 | alle Grazie recuperati 85 metri cubi di rifiuti tra cui 70 pneumatici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Le, 1° giugno– Ancora una sfida vinta, sotto la regia della pro loco delleper la trentunesima edizione dell’Operazione, la più imponente attività di pulizia dei fondali organizzata in Liguria sia per quantitativo di materiale inquinante raccolto e sia per forze e mezzi impegnati. Si è conclusa questa mattina, con la grande attività di raccolta, sotto la direzione della pro loco graziotta, l’attività ambientale che ogni stagione viene realizzata con base nella baia più importante del golfo spezzino con il supporto del Comune di Porto Venere, con la collaborazione del ComSubIn della Marina militare e con l’impegno operativo di decine di enti, associazioni e volontari, per ripulire la costa, i fondali e il litorale della più bella baia naturale del Golfo dei Poeti e della zona circostante.