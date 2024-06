Lavoro extra ufficio | risarcisca 63mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Uno dei pochissimi in Italia abilitati a esercitare l’attività di esaminatore di piloti elicotteristi. E per farlo, si appoggiava all’aero club ’Francesco Baracca’ di Lugo, struttura in possesso delle certificazioni di volo civile necessarie per la formazione dei piloti previste dalle norme Jar, joint aviation requirements (requisiti aeronautici comuni). Fin qui nulla di male. Il problema è sorto perché, secondo la magistratura contabile, in quanto dipendente dello Stato, non avrebbe potuto svolgere incarichi retribuiti. E così la Corte dei Conti (sezione Lombardia) lo ha condannato a pagare al ministero dell’Interno quasipari agli incassi realizzati. Una quantificazione definita prudenziale nella recente sentenza della corte presieduta dal giudice Gabriele Vinciguerra visto che nel periodo considerato, che va dal 2009 al 2014, sui conti dell’uomo - un 57enne residente in provincia di Lecco - appaiono "ulteriori ingenti versamenti" per un totale di quasi 142 mila"incompatibili con lo stipendio ufficiale" e "riconducibili all’attività" anche se non contestati dalla procura erariale "in mancanza di sufficiente dimostrazione documentale".