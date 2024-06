Esce di casa per una passeggiata e non torna più | in Texas resti di una donna ritrovati nelle fauci di un alligatore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024)diper fare unasenza fare mai più ritorno. È quanto accaduto a unaintorno ai 60 anni, senza nome, in, i cuisono statidi undalla polizia di Houston. Il rettile è stato ucciso e ora si attende il risultato dell’autopsia per accertare le cause di morte della, cioè se abbia avuto un malore prima di essere attaccata dall’animale. Lunedì 27 maggio, in tarda serata, laè uscita per quella che doveva essere una normale. Non essendo più rientrata, il marito ne ha denunciato la scomparsa il mattino successivo. A quel punto sono iniziate le ricerche delle autorità texane che “hanno individuato idi unatra ledi unnell’Horsepen Bayou, mentre cercavano nell’area una persona scomparsa”, si legge in un loro comunicato.