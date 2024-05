Fonte : europa.today di 30 mag 2024

Pochi minuti per svaligiare tutto, agendo indisturbati. . Prima hanno tolto la corrente dal contatore esterno dell'Enel, usando una chiave particolare, poi hanno forzato la porta per entrare: una volta all'interno del locale, hanno smontato la cassa automatica con un cacciavite per rubare tutti i.

Il trucco dei ladri per rubare indisturbati | Hanno preso tutto un lavoro perfetto in 10 minuti