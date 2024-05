Allerta meteo arancione in Lombardia | in arrivo un altro nubifragio Quando e dove

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 30 maggio 2024) Torna ilsu Milano e sulla. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regioneha emanato un'moderata () per temporali e ordinaria (gialla) per rischio idrogeologico a partire dalle ore 18 di oggi, giovedì 30 maggio.ordinaria (gialla) a partire dalle ore 21 per rischio idraulico e a partire dalla mezzanotte per vento forte. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile comunale è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. Prealpine e Pianura le zone che verranno maggiormente interessate da fenomeni atmosferici. In serata è prevista un’intensificazione delle precipitazioni, a partire dalle zone occidentali di Alta Pianura e Prealpine.