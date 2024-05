Al Gewiss Stadium arriva il Torino | l’Atalanta con una vittoria estrometterebbe la Roma dalla Champions

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 26 maggio 2024) Bergamo. Il 3-0 della gara d’andata, il 4 dicembre scorso all’Olimpico Grande, è stato il punto più basso toccato dalin stagione. Da lì è iniziata la risalita: il tacco di Muriel contro il Milan, la striscia di vittorie a gennaio, l’escalation che ha portato la Dea fino a conquistare un posto nella prossimaLeague e l’Europa League. Traguardi che verranno festeggiati daloggi, alle 18, ancora contro i granata. I campioni d’Europa tornano a Bergamo: sarà riservata loro un’accoglienza inevitabilmente speciale, ma poi al fischio d’inizio si farà sul serio. Perché la partita ha ancora un valore di classifica non irrilevante, non tanto per la Dea, ma più per le altre squadre in zona europea. Una su tutte: la. In caso dicontro il, infatti,scavalcherebbe il Bologna lasciando i felsinei al quinto posto. Ciò significherebbe che il sesto non si attiverebbe per laLeague, visto che la vincente dell’Europa League sarebbe dentro le prime quattro.