LIVE MotoGP - GP Catalogna 2024 in DIRETTA | Bagnaia in test - caduto Binder

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA 12- MARC MARQUEZ sorpassato Acosta per la terza posizione. 12- ULTIMO GIRO,con sei decimi di vantaggio. 11- Acosta in lotta con Marc Marquez per la terza piazza della gara. 11- Sono sei i decimi di distacco trae Espargarò. 10- Caduta anche per Oira. 10- Marc Marquez nei contatti dopo la prima curva ha perso un ala, perdita di carico per il fenomeno spagnolo. 9- La situazione al momento: 1°, 2° Espargarò, 3° Acosta, 4° Marquez, 5° Martin, 6° Bastianini, 7° Oira, 8° Di Giannantonio, 9° Miller, 10° Vinales. 9- Caduta anche per Zarco. 8- Marc Marquez e Martin si trovano rispettivamente quarto e quinto. Sesto Bastianini. 8-primo, Espargarò intanto supera Acosta per la seconda piazza. 7- CADE ANCHEina. 7-approfitta di una distrazione di Acosta, seconda piazza per l’attuale campione del mondo.