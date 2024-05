(Di venerdì 24 maggio 2024)antimilitarista oggi pomeriggio di fronte. A organizzarlo l’Assemblea antimilitarista della nostra regione "per poter incontrare i lavoratori - spiegano - e discutere con loro degli effetti delle politiche aziendali, che contribuisconochiesa agli armamenti e al rischio di conflitti globali". L’intento, comunque, "non è quello di puntare il dito contro chi lavora, ma puntare il dito contro chi è complice delle industrie belliche". La direzione della, conclude l’assemblea antimilitarista, "avrebbe consigliato ai propri dipendenti di uscire in anticipo per evitare qualsiasi disagio al cospetto dei manifestati, ma solo con il dialogo e la messa in discussione di qualsiasi dinamica bellica si può sperare un un cambiamento".

Un presidio antimiltarista davanti alla Leonardo - Un presidio antimiltarista davanti alla leonardo - presidio antimilitarista davanti alla leonardo per discutere delle politiche aziendali e promuovere il dialogo contro la produzione bellica. lanazione

Pro Palestina: come sono diverse le tende del Politecnico da quelle in Statale - Pro Palestina: come sono diverse le tende del Politecnico da quelle in Statale - Al Politecnico di Milano un presidio decisamente più composto di quello in Statale: "Il nostro solo obiettivo è testimoniare vicinanza a un popolo che soffre" ... affaritaliani

Industria Italiana Autobus, al via il tavolo sul processo di cessione, lavoratori in presidio davanti al Mimit - Industria Italiana Autobus, al via il tavolo sul processo di cessione, lavoratori in presidio davanti al Mimit - Presenti all’incontro i rappresentanti dei sindacati, delle Regioni Campania ed Emilia Romagna, di Invitalia, di leonardo e di Seri Industrial ... Bologna e Flumeri (Avellino), stanno attuando un ... ildiariodellavoro