Dico no alla diga di Toti e Spinelli - il modello Genova è una patacca Parla Sansa

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 24 maggio 2024) “Questa inchiesta dimostra che ilè una, è l’ossessione per fare opere, non le migliori, non le più necessarie e, soprattutto, non scelte nell’interesse dei cittadini... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti.