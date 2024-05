Spider-Man 4 | si dice che i Marvel Studios stiano puntando il regista di Godzilla x Kong

(Di giovedì 23 maggio 2024) All’inizio della settimana abbiamo appreso che Adam Wingard non dirigerà più il sequel di: The New Empire. In precedenza ha direttovs., ma si è fatto le ossa con film d’azione minori come You’re Next e The Guest. Oggi, lo scooper @MyTimeToShineH ci informa che Wingard è in corsa per dirigere-Man 4 per ie la Sony Pictures. La sua potenziale assunzione dividerebbe quasi certamente le opinioni, anche se vale la pena notare che Wingard ha attualmente in programma di dirigere un nuovo thriller d’azione, Onslaught, che si sta preparando per le riprese autunnali. Questo fatto lo esclude probabilmente dalla corsa. Ilsembra anche molto più interessato a portare finalmente i Thundercats sul grande schermo. “Io e Simon Barrett stiamo ancora lavorando attivamente alla sceneggiatura“, ha dichiarato all’inizio dell’anno. “Abbiamo terminato l’ultima stesura praticamente proprio quando stavo entrando in produzione cone abbiamo dovuto accantonare tutto.

