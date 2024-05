(Di giovedì 23 maggio 2024)- Le assemblee delle società operative del Gruppo San Donato hanno approvato i bilanci. Per quanto riguarda l'IRCCSSan, neli ricavi totali sono risultati pari a 815 milioni di euro, in aumento di circa il 6% rispetto ai 766 milioni di euro nel 2022, "a testimonia .

L’Ospedale San Raffaele di Milano chiude in utile il 2023 - L’ospedale San Raffaele di Milano chiude in utile il 2023 - MILANO (ITALPRESS) - Le assemblee delle società operative del Gruppo San Donato hanno approvato i bilanci 2023. Per quanto riguarda l'IRCCS ospedale San Raffaele, nel 2023 i ... quotidianodigela

San Raffaele di Milano consolida risanamento, 2023 in utile - San Raffaele di Milano consolida risanamento, 2023 in utile - Le assemblee delle società operative del gruppo San Donato hanno approvato i bilanci 2023 e, per l'Irccs ospedale San Raffaele, nel 2023 i ricavi totali sono risultati pari a 815 milioni, in aumento d ... ansa

La Cardiologia di Verduno punta sulle nuove tecnologie e aumenta i numeri: +20% di ricoveri nel 2023 - La Cardiologia di Verduno punta sulle nuove tecnologie e aumenta i numeri: +20% di ricoveri nel 2023 - Nello scorso anno 1.200 utenti ricoverati. Oltre 100 impianti di pacemaker e 527 angioplastiche (104 quelle in fase acuta di infarto) fanno della struttura un punto di riferimento per il trattamento d ... targatocn