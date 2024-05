Calciomercato Sassuolo - pronta la grande fuga

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il weekend scorso resterà nella storia, negativa, del club neroverdi che dopo tantissimi anni di Serie A (e una partecipazione alla UEFA Europa League), si è risvegliato ufficialmente in Serie B con la retrocessione divenuta certa aritmeticamente da qualche giorno. Un nuovo mondo, quindi, da tornare a vivere per la società emiliana che dovrà ricostruire (quasi) una rosa intera adattandola alla cadetteria. Sono tantissimi, infatti, i calciatori che partiranno in questa torrida estate, con altrettanti giocatori che dovranno arrivare, per forza, in sostituzione dei partenti. Ci sarà un fuggi fuggi generale che potrebbe risparmiare pochissimi elementi: ecco la situazione che Giovanni Carnevali dovrà cavalcare neldel, da Pinamonti a Doig: tanti con la valigia in mano (Credit foto – pagina Facebook US)Un lavoro massiccio per Giovanni Carnevali che dovrà vendere moltissimi calciatori cercando di utilizzare, perfettamente, quel tesoretto che incasserà per rigenerare una rosa abile per lottare per la promozione in Serie A.