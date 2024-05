Perché Lautaro Martinez non è nei candidati ai premi della Serie A | tifosi furenti - ma si sbagliano

(Di martedì 21 maggio 2024) Il nome dinon è incluso tra quelli deialo di miglior attaccanteA 2023-2024. Le polemiche infiammano web e social, ma in realtà c'è una spiegazione precisa.può essere soddisfatto per non essere incluso nella terzina con Dybala, Leao e Vlahovic.

Lautaro Martinez rappresenta un calciatore fondamentale per l’Inter del presente e del futuro. In attesa di concretizzare i discorsi per il rinnovo del contratto, il club nerazzurro si gode il suo capitano. LA STAGIONE – Lautaro Martinez e l’Inter sono sempre più uniti. I successi sul campo, ultimo dei quali lo scudetto alzato al cielo dall’argentino nella giornata di domenica, hanno contribuito a consolidare un legame instauratosi sin dai primi mesi successivi all’approdo del Toro a Milano. inter-news

La Lega Serie A ha deciso di far finire in farsa la questione dei premi legati ai migliori giocatori (o presunti tali) di questo campionato. Nella shortlist degli attaccanti non c’è nessuno dell’Inter. L’ASSURDITÀ – Dopo che fra i tre migliori portieri non c’è Yann Sommer, la Lega Serie A si fa contestare anche nella Top 3 attaccanti. Niente Lautaro Martinez (che però potrebbe essere nominato MVP – Best Overall, ossia miglior giocatore della stagione) né tantomeno Marcus Thuram (e questa è una follia). inter-news

Roma, ennesimo messaggio criptico di Lukaku: obiettivo Lautaro I tifosi dell'Inter tornano all'attacco - Soprattutto se quelle parole sono indirizzate a un beniamino come lautaro martinez. L'ultimo messaggio arriva a mezzo social per Romelu Lukaku. Dopo il burrascoso addio all'Inter nella scorsa stagione ... sport.virgilio

Inter, Lautaro: «Rinnovo Siamo vicini ma non ci sono problemi. Voglio la Champions, Zhang grande presidente, siamo in attesa» - Dopo aver alzato nel cielo di San Siro la coppa del ventesimo scudetto nerazzurro (il secondo personale), il capitano dell'Inter, lautaro martinez ha rilasciato un'intervista esclusiva ... ilmattino

Naviga il televideo in popup - In casa nerazzurra questa sarà una settimana molto importante, non tanto per le questioni tecniche, ma piuttosto per le vicende extra-campo. Oltre alle note situazioni societarie, c'è in ballo anche i ... servizitelevideo.rai