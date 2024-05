Musica popolare in Costituzione | Quelle canzoni parlano di noi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) "Rinuncerei a tutto quello che ho da dire solo per perorare che lacontemporanea entri nella nostracosì come lo sono altre arti". Parola e proposta di Antonello Venditti, cantautore di professione e giurista di formazione, in occasione della presentazione della ristampa per il quarantennale dell’album Cuore – quello di Notte prima degli esami e Ci vorrebbe un amico – al Ministero della Cultura, il 7 maggio scorso. "Lacontemporanea, lapop, non è riconosciuta da nessun governo per ora - ha sostenuto Venditti - Nessuno ha pensato che deve essere sostenuta. Vorrei che laentri nella nostra, come è lo sport, come lo sono tutte le arti, il cinema, il teatro". Anche se in vero la ...