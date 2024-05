Inchiesta Liguria - settimana decisiva | si indaga sui conti di Toti e Signorini

(Di lunedì 20 maggio 2024) Quella che si è appena aperta potrebbe essere unaper l'sulla presunta corruzione che ha sconvolto lafacendo finire agli arresti domiciliari il presidente. Già oggi dovrebbero essere effettuate le copie forensi di telefoni, computer e altri dispositivi del governatore e poi degli altriti. Saranno acquisiti messaggi e mail, verosimilmente con l'uso di parole chiave. Tutto materiale che servirà ad integrare e a cercare riscontri alla già corposa documentazione e alle intercettazioni alla base dell'. Sempre oggi inoltre scadono i termini per i ricorsi da presentare al Tribunale del Riesame. Per ora l'unico a fare appello è stato l'imprenditore Mauro Vianello., ha fatto sapere la difesa, non ...

