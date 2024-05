Guardate che bomba Sarah Toscano - cosa sta succedendo dopo la vittoria ad Amici 23

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 20 maggio 2024) E alla fine, proprio come dicevano i risultati dei sondaggi online,23 è stato vinto da. La cantante, allieva di Lorella Cuccarini, ha battuto i compagni alla finalissima andata in scena sabato 18 maggio 2024. E ha anche fatto ritorno sui social per ringraziare tutti coloro che l’hanno supportata e sostenuta. Una dedica speciale però l’ha voluta fare in particolare ai suoi fan anche perché, lo ricordiamo, il pubblico è stato giudice sovrano in questa edizione “Un grazie speciale va a VOI, per il vostro incredibile supporto, amore e per il tempo che mi avete dedicato. Spero di poter ripagare anche solo una parte di ciò che mi avete dato voi in questi mesi. Non vedo l’ora di incontrarvi e iniziare insieme questo nuovo capitolo”, ha scritto la vincitrice di23 nella lunga didascalia del post ...