Allerta rossa in Lombardia e in Veneto

Resta alta in Veneto l’attenzione per le piene dei corsi d’acqua a causa del Maltempo e delle eccezionali precipitazioni delle ultime 48 ore. Per la prima volta sono stati aperti tutti e sei i bacini di laminazione del territorio regionale. ...

La Protezione civile ha valutato per domani 21 maggio una nuova allerta meteo rossa su parte di Veneto e Lombardia, allerta arancione in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e allerta gialla in dieci regioni per rischio idraulico e temporali.Continua ...