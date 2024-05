Ucraina - fermata avanzata russa su Karkhiv

Durante la notte diversi droni hanno attaccato la raffineria di petrolio First Plant nella regione russa di Kaluga, secondo canali Telegram e media russi citati da Ukrainska Pravda. Nel distretto di Dzerzhinsky sono state udite forti esplosioni, in ...

Le forze ucraine hanno fatto saltare in aria la notte scorsa un oleodotto in Russia utilizzato da Mosca per scopi militari: lo ha reso noto l'intelligence del ministero della Difesa di Kiev (Gur), come riporta Ukrainska Pravda. Si tratta ...