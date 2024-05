Sos di Coldiretti | | Semine in tilt per mais e riso

(Di giovedì 16 maggio 2024)inper, orzo e frumento a rischio asfissia, prati danneggiati dalla troppa pioggia e trapianti di pomodoro bloccati. È l’allarme lanciato ieri dallaLombardia, nelle campagne sommerse d’acqua, sugli effetti della nuova ondata di maltempo che sta interessando la regione. "La situazione è molto difficile tra Milanese e Lodigiano" sottolineava ieri mattina l’associazione di categoria. "È un disastro – ha dichiarato Marco Curtarelli (nella foto), cerealicoltore di Castelnuovo Bocca d’Adda, nel Basso Lodigiano -. Dalla notte di martedì alle 10 di mercoledì sono scesi almeno 170 millimetri d’acqua: per ora frumenti e orzi sono ancora in piedi, ma in molte zone le piante sono già gialle soffocate dalla troppa acqua. Chi ha seminato ildovrà buttare tutto ...

