Selvaggia Lucarelli affonda Mario Manca di Vanity Fair produttore di pensierini zuccherosi da terza elementare

(Di giovedì 16 maggio 2024)è stata lapidaria su, giornalista della versione online di. Ma cosa è successo? C’entra il suo libro… Come sappiamo, il 14 maggio scorso, il nuovo libro di– Il vaso di Pandoro – Ascesa e caduta dei Ferragnez – è uscito in tutte le librerie e online, riscuotendo un grandissimo successo. La giornalista ha pubblicato tutti i dettagli dell’inchiesta su Chiara Ferragni, Fedez e lo scandalo Balocco. Dopo l’uscita del libro,diha fatto una riflessione sull’ultima fatica letteraria della collega, scandagliando punto per punto l’inchiesta della. L’articolo lo trovate cliccando ...

Selvaggia Lucarelli ospite a FQLife per presentare il nuovo libro “Il vaso di Pandoro” (Ed. Paper First) ha tracciato un bilancio della figura imprenditoriale di Chiara Ferragni e del “suo braccio destro e sinistro” Fabio Maria Damato. “Credo il ...

Personaggi TV. Milly Carlucci da venerdì 10 maggio è su Rai 1 con L’Acchiappatalenti, un programma “originale” mai trasmesso all’estero. La trasmissione si svolge in cinque puntate e la finale è prevista per sabato 8 giugno. Ogni puntata vedrà i ...

Fedez e Cristiano Iovino, Fabrizio Corona rivela: «Presto si incontreranno, ecco come andrà a finire» - Fedez e Cristiano Iovino, Fabrizio Corona rivela: «Presto si incontreranno, ecco come andrà a finire» - Fedez e Cristiano Iovino sono i grandi protagonisti del gossip degli ultimi giorni. I due, infatti, sarebbero stati coinvolti in una rissa avvenuta tra la notte tra il 21 e il 22 aprile in Via Traiano ...

Piazzapulita, ospiti stasera: in Liguria è tornata Tangentopoli - Piazzapulita, ospiti stasera: in Liguria è tornata Tangentopoli - Oggi 16 maggio 2024 in prima serata su La7 andrà in onda come ogni giovedì un nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli. Questa sera parteciperanno al ...

Chef Rubio: il passato da rugbista, la passione per la fotografia e i post contro Israele - Chef Rubio: il passato da rugbista, la passione per la fotografia e i post contro Israele - Da Frascati alla Nuova Zelanda, inseguendo il pallone ovale, ha trovato l'amore per la cucina. Poi il diploma all'Alma di Gualtiero Marchesi e il successo in tv. La vita di Gabriele Rubini, tra street ...