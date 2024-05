Negli occhi degli animali

(Di giovedì 16 maggio 2024) Si possono scandire gli episodi della propria vita attraverso gliamati perdutamente? Lo svelerà la scrittrice Sandra Petrignani, durante l’ottavo appuntamento della rassegna letteraria ‘I Libri, la Città, il Mondo. Conversazioni d’Autore in Fondazione Carispezia’ – a cura di Benedetta Marietti – , prevista oggi alle 18.spazi al piano terra della Fondazione in via Chiodo 36, l’autrice parlerà del suo ultimo libro dal titolo ‘Autobiografia dei miei cani’, pubblicato da Feltrinelli Gramma, con la giornalista e scrittrice Daniela Pizzagalli. In questo suo nuovo libro – un romanzo, un’autobiografia, una dichiarazione d’amore alla vita e agli– Sandra Petrignani riesce nell’impresa narrando i cani che ha avuto sin da bambina e attraverso loro la propria vita, ...

