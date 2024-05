Napoli - Aurelio De Laurentiis annuncia la rivoluzione | in arrivo i primi annunci

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2024) Importanti indicazioni diDesul futuro deldopo la stagione da dimenticare. “Vi aspettate tante novità ma non vi posso dire niente. Oggi parleremo del Trentino e dell’Abruzzo. Poi entro il 31 maggio faremo una conferenza per parlare di tutto il futuro che stiamo organizzando. Capisco che siete ghiotti di notizie ma non ci sono e quindi non ve le posso dare. La notizia è che ci sarà un nuovo direttore sportivo che spero si possa palesare al più presto, per fare acquisti e cessioni”. Sono le parole del presidente delDe, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. La“Noi stiamo partendo con una ricostruzione totale, le ricostruzioni totali non possono non ...