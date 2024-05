Maltempo - perché piove così tanto in Lombardia? La colpa è del blocco ad Omega Ecco che cos’è

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 16 maggio 2024) Milano, 16 maggio 2024 – Un 15 maggio 2024 da record. Tanta pioggia èconcentrata a Milano, ad esempio, non si vedeva da 170 anni. E anche tra Monza e l’hinterland milanese i record sono andati frantumati. Maha piovuto? Una risposta arriva dagli esperti di 3bmeteo.com: tuttadelad. I record frantumati Ieri inin 15 ore è caduta la pioggia di un intero mese. “Sul 30% del territorio regionale è caduto in 15 ore un quantitativo di pioggia pari a quello dell’intero mese di maggio, ma con picchi in alcuni casi persino doppi” – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – Punte di oltre 120 millimetri sono state infatti registrate in modo diffuso, e non localizzato, da Lodigiano, Milanese, ...