Il ritorno in campo di Sarri | Berlusconi? Non mi volle

(Di giovedì 16 maggio 2024) di Marco Corsi Parlare del suo futuro? Non si può. E non perché non vuole, ma perché ha ancora un vincolo con la Lazio. Ma Maurizio, che ieri mattina, al Matassino, ha partecipato ad un evento elettorale con il candidato sindaco per Figline Incisa del centro sinistra Valerio Pianigiani, come sempre non le ha mandate a dire. Anche sulla sua prossima destinazione in panchina. "In questi venti giorni ho sentito un mare di c….". I, che abitano nel comune di Castelfranco Piandiscò, sono sempre rimasti legati al , in particolare a Figline. Il figlio Nicolè è presidente della società gialloblù e anche di recente l’ex trainer biancoceleste è stato visto al De Buffa. Senza dimenticare la sua esperienza, memorabile, alla Sangiovannese di Casprini – nel 2004 vinse il campionato di C2 – e quella all’Arezzo dove, tra l’altro, batté in Coppa Italia il ...