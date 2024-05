Fascista - A spasso col manganello Rissa tv tra Papà Salis e Bocchino

Come ogni anno, saranno numerose le iniziative per il 25 Aprile nei luoghi che si legano al giorno della Liberazione dal fascismo e dal nazismo. Sarà l’80esimo anniversario dell’eccidio di Monte Sole , un insieme di stragi che fecero oltre 1800 ...

Elly Schlein in piazza a Milano spalla a spalla con Antonio Scurati , l’ultimo eroe della sinistra a caccia di mostri neri e rigurgiti fascisti, vittima di una presunta censura Rai per il suo monologo sul 25 aprile (poca storia, molti errori e ...

“Felici per l’uscita dal carcere di Ilaria Salis, adesso portiamola a Bruxelles” - “Felici per l’uscita dal carcere di Ilaria salis, adesso portiamola a Bruxelles” - Ilaria salis può quindi uscire dal carcere dopo oltre 15 mesi e andare ai domiciliari a Budapest. Prima, però, dovrà pagare la cauzione, che ammonta a 40 mila euro.

Una supplica a Orbán: intervieni tu - Una supplica a Orbán: intervieni tu - Non si è mai visto un governo fascista intercedere con forza per far liberare da uno Stato estero la donna diventata simbolo della sua opposizione, che l'ha pure candidata alle imminenti elezioni ...

Felici per l’uscita dal carcere di Ilaria Salis, adesso riportiamola a casa e poi anche a Bruxelles - Felici per l’uscita dal carcere di Ilaria salis, adesso riportiamola a casa e poi anche a Bruxelles - Felici per l'uscita dal carcere di Ilaria salis, adesso riportiamola a casa e poi anche a Bruxelles. La concessione dei ...