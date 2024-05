Endless Love anticipazioni 16 maggio | la scoperta scioccante di Kemal

(Di giovedì 16 maggio 2024) Sei pronto per immergerti nelle emozioni travolgenti della puntata didel 162024? Scopriamo insieme cosa ci riserva la soap opera turca che sta appassionando milioni di telespettatori! Uomini e Donneal 17: Mario e Pierpaolo perdono la pazienza!e Nihan sulle tracce di Karen Nella prossima puntata di, Galip, Onder e Vildan saranno protagonisti di uno scontro di gelosia e rivalità. Durante una passeggiata con Leyla, Galip si imbatte casualmente in, e l’incontro sembra sconvolgere le dinamiche tra i personaggi. Galip, affascinato dal carisma di Leyla, non esita a condividere ...

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di oggi 16 maggio 2024 .

Endless Love spoiler 20 maggio, Ozan chiede aiuto a Onder: 'Ci amiamo fino alla morte' - Endless love spoiler 20 maggio, Ozan chiede aiuto a Onder: 'Ci amiamo fino alla morte' - Onder si recherà in albergo da Ozan e Zeynep per convincerli a tornare a casa con lui nella puntata di lunedì 20 maggio. Le anticipazioni spiegano che la ragazza fingerà di essere indecisa sul da fars ...

Torna Best Wine Stars! Milano pronta ad accogliere le eccellenze enogastronomiche - Torna Best Wine Stars! Milano pronta ad accogliere le eccellenze enogastronomiche - In arrivo la quinta edizione di Best Wine Stars, la kermesse milanese per i professionisti Horeca e la stampa di settore.

Endless Love: c'è stata una scoperta sconvolgente nella puntata del 13 Maggio - Endless love: c'è stata una scoperta sconvolgente nella puntata del 13 maggio - Tutto ciò che vedremo nel nuovo appuntamento con una delle soap più popolari della Tv italiana, in onda su Canale 5!