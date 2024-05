Cateno De Luca | Ho chiesto 100 mila euro a Renzi e Calenda e voglio staccare la Sicilia dall’Italia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 16 maggio 2024)Decorrerà alle elezionipee con la lista Libertà. Anche se due settimane fa è finito in ospedale. I medici gli hanno imposto il riposo: «Abbiamo finito la cura antibiotica, siamo nella fase della convalescenza, ma ce la stiamo facendo in giro», dice oggi al Fatto Quotidiano. Ha ridotto da 300 a 150 i comizi programmati: «Ho medici volontari che mi seguono in base a dove mi sposto. Mi misurano la pressione, la saturazione, quelle cosette da controllare ogni giorno». Anche se i media la snobbano: «La Rai è diventata TeleMeloni, Bruno Vespa stabilisce chi è maggioranza e chi è opposizione. È un sistema asservito a un’oligarchia». Il partito Despiega il suo programma elettorale: «Menopa, più Italia, più sovranità, più equità. Vasto programma. Siamo la costellazione della ...