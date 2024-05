(Di giovedì 16 maggio 2024) La vicenda in via Acquaviva, alle spalle di piazza Nazionale: in manette è finito un uomo di 28 anni, già noto alle forze dell'ordine.

Prato , 16 aprile 2024 - Un uomo è entrato in un supermercato a Prato e, dopo aver prelevato alcuni oggetti dagli scaffali, si è presentato alle casse pagando solo parte della merce . Il resto lo aveva nascosto in uno zaino ma, scoperto dal personale , ...

Un addetto alla sorveglianza ha spruzzato lo spray al peperoncino per allontanare quattro persone che stavano cercando di truffa re i clienti di un supermercato . Nel tentativo però ha intossica to tutti i clienti .Continua a leggere

Chi è Juraj Cintula, il pensionato poeta che ha sparato al premier slovacco Robert Fico - Chi è Juraj Cintula, il pensionato poeta che ha sparato al premier slovacco Robert Fico - Il mondo è pieno di caos e odio". Sulla sua pagina Facebook ... mentre lavorava come guardia di sicurezza in un supermercato a Levice, Cintula è stato aggredito da un uomo ed è rimasto ferito. Cintula ...

Caos in Nuova Caledonia: emergenza elettorale e tensioni sociali - caos in Nuova Caledonia: emergenza elettorale e tensioni sociali - La Nuova Caledonia, un Territorio d'Oltremare della Repubblica Francese nel Pacifico, si è svegliata ieri mattina tra auto bruciate, baracche date alle fiamme e dense colonne di fumo che si alzavano a ...

Caos in un supermercato a Napoli, minaccia i clienti con un cacciavite e aggredisce i poliziotti: arrestato - caos in un supermercato a Napoli, minaccia i clienti con un cacciavite e aggredisce i poliziotti: arrestato - Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 maggio, nel parcheggio di un supermercato in via Matteo Andrea Acquaviva, alle spalle di piazza Nazionale, nel cuore di Napoli: un uomo ha ...