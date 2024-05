Arrestato un 60enne di Canosa di Puglia per l' assassino del fiosioterapista Mauro Di Giacomo a Bari

(Di giovedì 16 maggio 2024) Secondo le prime informazioni ha 60 anni, è didi) e ha piccoli precedenti penali l’uomoe portato in carcere con l’accusa di aver ucciso, lo scorso 18 dicembre in strada a, il fisioterapista 63enneDiche era sposato e aveva due figli. Il presunto, a quanto si apprende, avrebbe avuto alcuni dissidi con la vittima che sarebbero sfociati...

Di seguito un comunicato diffuso dalla Polizia : Nei giorni scorso la Polizia di Stato su disposizione della Autorità giudiziaria ha eseguito ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari sulla richiesta ...

Il 63enne fu ucciso a colpi di pistola la sera di lunedì 18 dicembre 2023 nel parcheggio a pochi passi dalla sua abitazione di via Tauro, nel quartiere Poggiofranco di Bari

