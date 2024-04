’Congelata’ la candidatura di Camela

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 aprile 2024) Vengo anch’io, no tu no. Adesso si fa davvero spinosa la questione legata alla possibiledi Valerianoall’interno della lista ‘Forza Ascoli’, capitanata dal vice sindaco Gianni Silvestri. Un’ipotesi che sembrerebbe essere stata momentaneamente congelata in attesa di nuove concertazioni. A porre il veto pare sia stato il famoso ‘comitato dei saggi’ dopo le difficoltà incontrate dal sindaco uscente Marco Fioravanti nel dirimere la patata bollente. L’entrata in campo dell’ex consigliere regionale Udc a qualcuno del centrodestra pare proprio non sia andata giù, ma la partita resta assolutamente aperta su tutti i fronti. Anche su quello che vedrebbecandidato in un’altra lista. Nelle ultime settimane in città si era già parlato dell’ipotetico ritorno in campo dell’ex consigliere regionale Udc all’interno di una ...