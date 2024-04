Borsa | Milano apre in calo dello 0,64% con lo stacco cedole

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ladiin, con 8 società che pagano il dividendo. Il primo indice Ftse Mib cede lo 0,64% a 33.705 punti, con loche pesa per l'1,53. In particolare a pagare il dividendo sono Banca Mediolanum, Banco Bpm, Campari, Ferrari, Iveco, Prysmian, Stellantis e Unicredit.

I listini recuperano terreno dopo un’apertura in rosso: si abbassano le tensioni in Medio Oriente con l’Iran che non pianifica una risposta immediata. Brent negativo dopo avere superato 90 $ nella ...

Morning note: l'agenda di lunedi' 22 aprile - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 apr - - Milano: cda Saipem per approvazione conti trimestrali - Milano: assemblea Recordati per approvazione bilancio 2023 - Strasburgo: audizione del ...borsaitaliana

Borsa: si profila avvio in rialzo per l'Europa, a Milano giorno di stacco cedole - Pesera' l'1,53% sul Ftse MIb Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 apr - Si profila un avvio in rialzo per le Borse europee, incoraggiate anche dal progresso dei future americani. Venerdi' scorso, ...ilsole24ore