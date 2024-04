Israele prepara la risposta | Faremo tutto per difenderci L’Iran schiera i missili russi - Hezbollah attacca in Galilea

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Roma, 18 aprile 2024 – Il conto alla rovescia per l’attacco israeliano prosegue inesorabile.lo sa, e mentre fa sgomberare alcune basi in Siria dei suoi Guardiani della Rivoluzione, in modo da sottrarli ai prevedibili raid di Tsahal, muovea colpire ancora oltre il confine con due droni e altrettantianticarro, facendo ben 18 feriti – sei dei quali gravi e uno gravissimo – tra soldati israeliani (14) e civili (4) di Arab al-Aramshe, un villaggio beduino a tre chilometri dalla frontiera libanese. Una azione che mostra che lo scudo antimissile e antidrone israeliano ha qualche incertezza di fronte a droni lanciati da breve distanza. A member of the Iranian armed forces directs an army orchestra as a truck carries Arash drones during a military parade as part of a ceremony marking the country's annual ...