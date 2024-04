Basket Serie C Sim Tel | ko di fine stagione complici il caldo e la salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Arriva un netta sconfitta a Pontedera nell’ultima uscita della Uniontargata Sim Tel inC. I pratesi vengono superati per 85-61 in una partita in cui Pontedera lottava per giocare i play out, Prato era già salva con la testa alla prossima. Pronti-via e i padroni di casa scattano sull’11-0. Poi i ragazzi di Paoletti si svegliano, piazzando una bella rimonta e chiudendo il primo quarto avanti 18-16. Lanari segna da tre e dalla lunetta per il massimo vantaggio Union (24-16), ma è un fuoco di paglia. I padroni di casa riprendono il mano il pallino del gioco, alzano la difesa, sporcano tutti i passaggi dei pratesi, arrivando all’intervallo lungo avanti 45-28. Al rientro dagli spogliatoi la Sim Tel prova a rientrare nel match con le bombe di Vignozzi e di uno scatenato Lanari. Si dimezza lo svantaggio, ma Prato appare ...