Monaco spiega | “Sinner non va a Madrid solo per vincere 2 partite I segnali di Djokovic non mi convincono”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 aprile 2024) Idee molto chiare. Guido, voce tecnica di Eurosport, ha espresso le proprie valutazioni circa l’attuale stagione tennistica che di argomenti ne ha regalati non pochi nell’ultima settimana. Al centro di tutto il torneo di Montecarlo, con la vittoria del greco Stefanos Tsitsipas e il ko del norvegese Casper Ruud. Di questo e anche delle prospettive di Jannike del tennis in generale si è parlato nel corso dell’ultima puntata di TennisMania condotta da Dario Puppo (telecronista Eurosport) sul canale Youtube di OA Sport. FINALE ATP MONTECARLO – “Curioso il modo in cui Tsitsipas e Ruud abbiano avuto un percorso parallelo, per il fatto di avere la stessa età, un papà allenatore e un percorso il cui rendimento migliore si esprime sul rosso. Nella Finale il greco ha espresso la propria maggior completezza e con il rovescio il suo rendimento è ...