Rete Di Re a Cityrumors | “Hunziker ha dato un messaggio falso a Verissimo | durante la pandemia non abbiamo mai chiuso ed è tutto dimostrabile”

(Di martedì 5 marzo 2024) “Non dimenticheremo mai il periodo dellaCovid-19, quando tutti erano chiusi, servizi sociali inclusi,fatto il doppio del lavoro per aiutare le donne vittime di violenza. Gli unici aperti erano le forze dell’ordine, che hanno lavorato anche col nostro supporto. Quello che diciamo quindi, è documentabile anche da loro”. A parlare ai microfoni di.it è Anna Agosta, consigliera nazione Di.Re – Donne incontro la violenza, che insieme alle colleghe di tutta Italia si è sentita toccata dalle parole di Michelle. (Ansa Foto/Facebook) –.itL’associazione ha chiesto una rettifica a Mediaset dopo che la showgirl, in merito alla sua associazione antiviolenza Doppia Difesa, ha dichiarato: “Non ci siamo fermate ...

Immigrazione clandestina, smantellata Rete di “passeur”. Oltre 300 agenti in campo: Tra queste anche Como e provincia. Immigrazione clandestina, l’operazione della Polizia di Stato contro la Rete di passeur. (ansa) milano.Cityrumors.it Nei controlli sono coinvolte tutte le località ...milano.cityrumors

Ti spiano dalle telecamere di casa Il modo per scoprirlo, controlla subito: Gli hacker sanno come entrare nella Rete internet per spiare dalle telecamere – Abruzzo.Cityrumors.it Basterà allora digitare sul motore di ricerca il nome/marchio delle proprie telecamere e ...abruzzo.cityrumors

Brescia, sequestrati 700mila prodotti irregolari. Nel mirino 8 negozi cinesi: Il blitz (Immagine Rete) milano.Cityrumors.it Tutti i prodotti risultavano privi di indicazioni in lingua italiana obbligatorie come la provenienza, il tipo di prodotto, i materiali impiegati, le ...milano.cityrumors

Del Debbio, problemi di salute: arriva la decisione dopo la sostituzione a Dritto e Rovescio: I telespettatori affezionati al programma di Rete 4 hanno dovuto fare a meno del padrone di ... Del Debbio dopo Dritto e Rovescio – Credit Mediaset Infinity – Abruzzo.Cityrumors.it Nella presentazione ...abruzzo.cityrumors

La Rete del terrorista. Strage a Bruxelles. Perquisiti gli 'amici' dell'attentatore: Perquisizioni dei carabinieri del Ros e degli agenti della Digos di Bologna anche nel Teramano e in gran parte d’Italia nei confronti di 18 persone di origine nordafricana indagate… Leggi ...informazione