“Lui è allucinante” Grande Fratello | tutti contro Paolo Bufera per quello che è successo con Garibaldi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 marzo 2024) Un video di, Letizia e Giuseppeha attirato la curiosità dei telespettatori dele scatenato una pioggia di commenti e critiche. I tre concorrenti si trovavano in chiacchiere nel salone del loft di Cinecittà a parlare della lite trae Anita e del loro rapporto, ormai raffreddato negli ultimi giorni. Il bidello ha confidato a Letizia edi non vedere via d’uscita a questa situazione. Nella sua vita, ha sempre messo l’amicizia davanti a qualsiasi cosa, persino l’amore. Per tale ragione, perdere Anita vuol dire perdere un pezzo importante dei suoi affetti. “Mai avrei pensato che saremmo stati qui a commentare una vostra lite”, ha detto, sconcertato da che piega abbiano preso gli eventi tra i due amici della casa più ...