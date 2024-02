Russell il capitan futuro Ambizione da numero 1 e un 2024 per brillare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Chi non ha detto "talento" dopo quel primo blitz sulla Mercedes nel 2020? George: mezza gara da leader, la soddisfazione del giro veloce e una rimonta da cannibale nonostante forature e pasticciacci ai box. Sembrava quasi che in quell’anno segnato dalla pandemia Hamilton, a casa con il Covid, gliel’avesse tirata. Sono i primi punti conquistati in carriera, poi il ragazzo inglese venuto dal karting torna alla sua Williams per chiudere la sua stagione. Di acqua sotto i ponti ne passerà, con un’altra stagione sotto il segno della ’W’ e poi l’approdo in Mercedes, per le stagioni 2022 e 2023. Neldovrà necessariamente dimostrare quanto vale per provare a rendere meno pesante il dopo Hamilton. Sì, perché se il sette volte campione del mondo ha ungià bello che scritto con la tuta rossa del Cavallino. ...