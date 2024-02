Inter-Atalanta 4-0 | poker e ottava vittoria di fila | Inzaghi vede scudetto

(Di giovedì 29 febbraio 2024) (Adnkronos) – L’batte l’4-0 oggi nel match valido come recupero della 21esima giornata della Serie A 2023-2024 e compie un altro passo verso lo. La formazione allenata dasi impone con i gol di Darmian, Lautaro, Dimarco e Frattesi. L’ottavo successo consecutivo consente alla capolista di volare a 69 punti e di blindare il primo posto con 12 lunghezze di vantaggio sulla Juventus, seconda a 57. L’, ferma a 46 punti, rimane a -2 dal quarto posto occupato dal Bologna. Nella sfida tutta nerazzurra, il primo squillo arriva al 13? con il gol dell’. De Ketelaere va a segno, ma il Var pesca l’assist di mano di Miranchuk e cancella la rete. Dall’altra parte al 19? va in gol Barella, ma il dribbling su Carnesecchi e l’appoggio vincente sono ...

